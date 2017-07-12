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17:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Телефонный мошенник из Волгограда обобрал 8 человек

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в октябре 2016 года волгоградец набрал наугад номер мобильного телефона.

Ему ответила женщина, проживающая в Саратовской области. Волгоградец представился ее родственником и рассказал, что желает заехать в гости, после чего прервал связь. Перезвонив через некоторое время, волгоградец рассказал женщине страшную историю о том, что его остановили сотрудники ДПС и ей надо срочно переговорить с ними, чтобы его отпустили.

Он сообщил женщине, что полицейские не хотят брать у него деньги и намереваются оформить штраф и лишить его водительских прав. После этого он делал вид, что передавал телефонную трубку сотруднику ДПС. На самом деле волгоградец изменил голос и предложил даме решить проблему через перевод денег в размере 10 тысяч рублей.

Добросердечная женщина немедленно перевела деньги. Получив деньги на счет своего мобильного телефона, волгоградец распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.

Подобные же преступления совершены им в отношении еще 7 лиц, проживающих в различных регионах страны. Волгоградец требовал от доверчивых граждан от 4 до 15 тыс рублей. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. В качестве максимального наказания телефонному мошеннику грозит 7 лет лишения свободы.

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