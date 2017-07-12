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18:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Массовый падеж свиней зарегистрирован в личном подсобном хозяйстве в Володарском районе Нижегородской области

Предварительно установлен диагноз африканская чума свиней.

Массовый падеж свиней зарегистрирован в личном подсобном хозяйстве в Володарском районе Нижегородской области.

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, факт падежа был установлен 11 июля на территории поселка Мулино Володарского района.

Согласно информации, предварительно установлен диагноз африканская чума свиней. Известно, что в хозяйстве содержится 214 голов свиней, птиц — 90 голов, крупного рогатого скота — 15 голов, а также четыре собаки и 5 кошек. Всего с момента начала болезни в очаге пало 20 голов свиней.

Всего на территории Володарского района в ЛПХ граждан содержится 619 голов свиней, и 7,091 тыс. голов на ОАО «Ильиногорское».

Уже 11 июля сотрудниками управления был организован круглосуточный ветеринарно — полицейский пост, оборудованный дезбарьерами. Также определены места для сжигания животных и проработан механизм выплаты компенсаций жителям района за животных.

Ранее сообщалось, что более чем на треть планируется сократить численность диких кабанов в Нижегородской области в текущем году.

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