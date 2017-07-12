В Дятлово из окна выпал ребенок, напуганный компьютерной игрой

Дятловский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Все произошло поздним вечером 11 июля. Шестилетний мальчик был с мамой в гостях. Взрослые собрались на улицу, ребенок пойти с ними отказался: он в это время играл в компьютерные игры. Вернувшись, взрослые нашли его на улице: он выпал из окна квартиры на третьем этаже. На место вызвали медиков, ребенка госпитализировали с подозрениями на переломы, к счастью, опасения не подтвердились. Ребенок продолжает находиться под наблюдением.