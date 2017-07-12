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17:54 (мск), источник: БЕЛТА

В Дятлово из окна выпал ребенок, напуганный компьютерной игрой

12 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятлово из окна третьего этажа выпал шестилетний мальчик, напуганный компьютерной игрой. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Дятловский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Все произошло поздним вечером 11 июля. Шестилетний мальчик был с мамой в гостях. Взрослые собрались на улицу, ребенок пойти с ними отказался: он в это время играл в компьютерные игры. Вернувшись, взрослые нашли его на улице: он выпал из окна квартиры на третьем этаже. На место вызвали медиков, ребенка госпитализировали с подозрениями на переломы, к счастью, опасения не подтвердились. Ребенок продолжает находиться под наблюдением.

«Осмотрев место происшествия и компьютер мальчика, следователи установили, что, оставшись дома один, он играл в агрессивную виртуальную игру, вызывающую чувство страха и предполагающую выполнение команд главного героя. Будучи напуганным, попытался выйти из квартиры, но не сумел открыть замок, заблокировав его. После этого направился к окну и выпал через самостоятельно открытую форточку», — рассказал Сергей Шершеневич.

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