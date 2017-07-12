Воронежцы вызвали спасателей из-за найденной у детсада змеи
В «систему-112» поступило сразу несколько сообщений.
В «систему-112» поступило сразу несколько сообщений.
Диспетчеры «системы-112» приняли сразу несколько сообщений от воронежцев о змее, найденной у детского сада на улице Ростовская, 58/18 днем в среду, 12 июля. По словам очевидцев,
В 2017 году змея уже укусила нескольких жителей Воронежской области. В начале июля от укуса пострадала 14-летняя девочка в селе Малая Грибановка Грибановского района. Девочка попала в больницу. В понедельник, 10 июля, в Грибановской больнице сообщили, что к ним поступила 44-летняя женщина, которую змея укусила на лугу. По словам медиков, женщину госпитализировали.
В мае 2017 года воронежцы уже вызывали спасателей