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17:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы вызвали спасателей из-за найденной у детсада змеи

В «систему-112» поступило сразу несколько сообщений.

Диспетчеры «системы-112» приняли сразу несколько сообщений от воронежцев о змее, найденной у детского сада на улице Ростовская, 58/18 днем в среду, 12 июля. По словам очевидцев, серо-белая змея длиной 40−50 см лежит в луже и «активно шевелится». На место выехали спасатели, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112».

В 2017 году змея уже укусила нескольких жителей Воронежской области. В начале июля от укуса пострадала 14-летняя девочка в селе Малая Грибановка Грибановского района. Девочка попала в больницу. В понедельник, 10 июля, в Грибановской больнице сообщили, что к ним поступила 44-летняя женщина, которую змея укусила на лугу. По словам медиков, женщину госпитализировали.

В мае 2017 года воронежцы уже вызывали спасателей из-за ужа, найденного в палисаднике. Змею забрали представители зоопарка.

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