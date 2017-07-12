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16:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Подозреваемый в убийстве бывший полицейский взят под стражу

Суд рассмотрел ходатайство следователя следственного управления СКР по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Кадацкого, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщила ппресс-служба СУ.

Как отмечается в сообщении, следователь просил суд учесть, что Кадацкий подозревается в совершении двух особо тяжких преступлений против личности, за которые предусмотрено наказание в виде длительных сроков лишения свободы, что находясь на свободе, он может скрыться от предварительного следствия и суда, воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе используя свой опыт работы в качестве сотрудника полиции. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, 11 июля 2017 года около 17 часов 30 минут на трассе «Ростов-Таганрог» подозреваемый произвел несколько выстрелов в водителя и пассажира автомобиля, в котором находились мужчина, 1960 года рождения и его дочь, 1981 года рождения. В результате произведенных выстрелов женщина скончалась, мужчина доставлен в медицинское учреждение и находится в реанимации. Установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый являлся сотрудником полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

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