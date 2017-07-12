В Волгоградской области пресекли работу игорного клуба
24-летнего жителя Волжского и его 27-летнего приятеля, жителя города Николаевска, обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.
24-летнего жителя Волжского и его 27-летнего приятеля, жителя города Николаевска, обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.
Как сообщает ВДТВ
1 июля 2017 года открылся подпольный игорный клуб. Администратором заведения стал 27-летний местный житель. Неделю спустя о незаконной игорной деятельности стало известно правоохранителям. Ночью 7 июля сотрудники полиции внезапно нагрянули в игровой клуб.
В ходе обыска следователи межрайонного следственного отдела регионального управления СКР совместно с оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения МВД изъяли электронные терминалы, компьютер администратора и денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о криминальном бизнесе.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Подозреваемые уже дали признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.