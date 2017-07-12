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17:41 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области пресекли работу игорного клуба

24-летнего жителя Волжского и его 27-летнего приятеля, жителя города Николаевска, обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, один из подозреваемых приобрел у неустановленных лиц семь электронных игровых терминалов. Их он установил в арендованном помещении в городе Николаевске. Терминалы он подключил к сети Интернет.

1 июля 2017 года открылся подпольный игорный клуб. Администратором заведения стал 27-летний местный житель. Неделю спустя о незаконной игорной деятельности стало известно правоохранителям. Ночью 7 июля сотрудники полиции внезапно нагрянули в игровой клуб.

В ходе обыска следователи межрайонного следственного отдела регионального управления СКР совместно с оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения МВД изъяли электронные терминалы, компьютер администратора и денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о криминальном бизнесе.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемые уже дали признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

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