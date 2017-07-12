В Волгоградской области пресекли работу игорного клуба

Как сообщает ВДТВ пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, один из подозреваемых приобрел у неустановленных лиц семь электронных игровых терминалов. Их он установил в арендованном помещении в городе Николаевске. Терминалы он подключил к сети Интернет.