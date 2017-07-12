В Воронеже на ремонте дорог украли миллионы рублей

Многомиллионная сумма похищена при ремонте дороги на улице 20 лет Октября в Воронеже в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 12 июля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности») возбуждено следственным отделом регионального управления ФСБ, расследование взято под контроль прокуратурой. Фигурантом дела является руководитель компании-подрядчика по ремонту дорог.

По версии следствия, в 2016 году компания выиграла аукцион на выполнение работ по устройству дорожного покрытия улицы 20 лет Октября общей площадью 26 тыс. 200 кв. м. Был заключен муниципальный контракт стоимостью более 132 млн рублей.

Работы были действительно проведены — вот только вместо полимерно-битумного вяжущего при укладке асфальта использовался дешевый битум. Для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что работы проведены в соответствии с контрактом, подрядчик организовал изготовление паспортов качества, в которых были отражены ложные данные об использовании при производстве работ высококачественного материала, а позднее ввёл в заблуждение сотрудников МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Он предоставил представителям заказчика исполнительную документацию: паспорта качества, акт о приемке работ, справку о стоимости работ и счет, содержащие сведения об использовании при производстве работ дорогостоящего битумного материала.

В результате на расчетный счет организации были направлены деньги за исполнение контракта.

Однако в 2017 году обман вскрылся — его установили специалисты по результатам физико-химического исследования изъятых в 2017 году образцов дорожного покрытия.