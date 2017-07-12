Экс-начальника УГИБДД Новочеркасска осудили на два года колонии за смертельное ДТП

«За совершенное преступление ему определено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселения с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение трех лет», — сообщает DonDay.ru со ссылкой на суд.

Как сообщали Юга.ру, 12 июня около 00:15 Миронов на автомобиле Audi Q7 двигался по проспекту Шолохова и на Октябрьской площади выехал на встречную полосу, а затем врезался в фонарный столб. После удара пассажирка на заднем правом сидении автомобиля вылетела через окно, получив тяжелейшие травмы головы и была госпитализирована. Позже женщина скончалась от полученных травм в больнице, у нее осталось двое детей.