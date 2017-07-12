Пропавшего в июле 36-летнего воронежца нашли мертвым в лесу

Силовики нашли тело 36-летнего воронежца, который пропал в начале июля 2017 года, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 12 июля. Правоохранители подозревают в убийстве 21-летнего парня. По предварительным данным, молодой мужчина задушил воронежца во время конфликта.

Родители погибшего обратились в полицию 2 июля, когда их сын уехал из дома на автомобиле Ford и не вернулся. Следователи-криминалисты и полицейские нашли сгоревшую машину воронежца в лесопосадке неподалеку от села Рождественская Хава Новоусманского района. Силовики задержали подозреваемого — следователи планируют ходатайствовать о заключении его под стражу. По предварительным данным, парень убил мужчину в день его исчезновения и спрятал тело в лесу.