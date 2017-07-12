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17:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавшего в июле 36-летнего воронежца нашли мертвым в лесу

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Следователи допросили свидетелей и мать погибшего.

Силовики нашли тело 36-летнего воронежца, который пропал в начале июля 2017 года, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 12 июля. Правоохранители подозревают в убийстве 21-летнего парня. По предварительным данным, молодой мужчина задушил воронежца во время конфликта.

Родители погибшего обратились в полицию 2 июля, когда их сын уехал из дома на автомобиле Ford и не вернулся. Следователи-криминалисты и полицейские нашли сгоревшую машину воронежца в лесопосадке неподалеку от села Рождественская Хава Новоусманского района. Силовики задержали подозреваемого — следователи планируют ходатайствовать о заключении его под стражу. По предварительным данным, парень убил мужчину в день его исчезновения и спрятал тело в лесу.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Следователи допросили свидетелей и мать погибшего. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Парню грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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