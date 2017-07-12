Пропавшего в июле 36-летнего воронежца нашли мертвым в лесу
Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Следователи допросили свидетелей и мать погибшего.
Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Следователи допросили свидетелей и мать погибшего.
Силовики нашли тело 36-летнего воронежца, который пропал в начале июля 2017 года, сообщила
Родители погибшего обратились в полицию 2 июля, когда их сын уехал из дома на автомобиле Ford и не вернулся.
Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Следователи допросили свидетелей и мать погибшего. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Парню грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.