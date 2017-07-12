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17:29 (мск), источник: 112.ua

В центре Киева на пл. Льва Толстого взорвался и сгорел автомобиль

По мнению водителя, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Источник: 112.ua

Автомобиль сгорел на площади Льва Толстого в Киеве. Об этом сообщают «Українські новини», публикуя при этом фото с места события.

Инцидент произошел около 15:00. Возгорание возникло в автомобиле «ВАЗ», припаркованном на тротуаре около площади Льва Толстого. Водитель пытался потушить пламя огнетушителем, но автомобиль взорвался и сгорел полностью.

Пострадавших нет. По мнению водителя, причиной возгорания стало короткое замыкание.

На место происшествия прибыли сотрудники Национальной полиции и проводят документирование обстоятельств.

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