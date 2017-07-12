Бетономешалка перевернулась на Каширском шоссе в Москве
В результате происшествия пострадавших нет.
В результате происшествия пострадавших нет.
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на Каширском шоссе в Москве
«Движение автотранспорта на Каширском шоссе затруднено
По его словам, на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего и помогают в организации движения.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что в районе ДТП перекрыта третья и пятая полосы дороги.