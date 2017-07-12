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17:30 (мск), источник: Volga News

Арестован предполагаемый глава ОПГ нефтеврезчиков, которые пытались подкупить ФСБ

В Самаре продолжается расследование уголовного дела о краже нефтепродуктов на 150 млн рублей.

Напомним, 17 марта 2017 г. у здания речного порта в Самаре участники ОПГ, специализирующейся на кражах нефтепродуктов через врезки в трубопроводы, пытались подкупить сотрудника УФСБ России по Самарской области, который начал «копать» под ОПГ. Рустама Холмамадова и Александра Шалдыбина задержали и обвинили в даче взятки в крупном размере.

Следующей же ночью, с 17 на 18 марта ФСБ провела спецоперацию на территории незаконно работающей нефтебазы в Волжском районе. В итоге были задержаны семь предполагаемых членов ОПГ (считая Холмамадова и Шалдыбина), а также обнаружены пять полных автобойлеров со 115 тоннами нефти, а также отвод, ведущий в нефтепровод АО «Транснефть-Приволга». Предварительный ущерб от действий ОПГ на тот момент оценили в 150 млн рублей.

Второе уголовное дело возбудили по факту кражи в особо крупном размере. В одно производство объединены дела были в конце мая.

На момент задержания подозреваемые от дачи показаний отказались. Однако чуть позже двое из них заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Интересно, что оба мужчины, говоря о лидере ОПГ, называли одно имя — Эдуард Кривенко.

«Его было очень непросто задержать, — рассказал в суде следователь. — По месту прописки он не проживал, как и со своей бывшей женой. Мы провели обыски у нее дома, а также у их дочери. Ничего не нашли, плюс обе заявили, что не знают о его местонахождении. В итоге задержан он был лишь 10 июня. В связи с тем, что Кривенко может снова скрыться от следствия и повлиять на показания свидетелей и ход расследования, прошу избрать меру пресечения в виде содержания под стражей».

Защита Кривенко была против: с 25 февраля по 28 марта он находился в больнице, что можно подтвердить справкой, да и после выписки он ничуть не скрывался, навещал родных, встречался с дочкой, гулял с внучкой и не знал, что его кто-то разыскивает.

«Если бы мне пришла повестка, я бы сразу явился к следователю!» — заверил судью сам Эдуард Кривенко.

Однако ему не поверили. Суд посчитал, что с учетом того, что на данный момент не установлены личности всех участников ОПГ и расследование идет полным ходом, Кривенко все же стоит отправить в СИЗО, чтобы у него не было никакой возможности повлиять на расследование.

По решению Самарского районного суда Эдуард Кривенко арестован на два месяца — до 10 сентября.

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