Алматинские лихачи устроили массовое ДТП
На одном из самых оживленных участков проспекта Рыскулова в Алматы произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и четырех грузовиков, передает портал patrul.kz.
На одном из самых оживленных участков проспекта Рыскулова в Алматы произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и четырех грузовиков, передает портал patrul.kz.
Все участники аварии двигались в плотном потоке по проспекту в западном направлении. Перед улицей Утемисова Mercedes и грузовик китайского производства «притерлись» боками. А водитель «КамАЗа», скорее всего, не успел среагировать на произошедшую перед ним аварию и тоже задел штутгартский седан.
Водитель бетононасоса Renault, видя результаты ДТП, неспешно начал объезжать столкнувшиеся машины. Но далеко от места этой аварии уехать он не успел — его тут же справа «подрезала» шустрая Daewoo Nexia.
«Я не знаю, откуда он взялся, меня там люди пропускали. Откуда он влез под меня?! У меня там мертвая зона», — с сожалением прокомментировал случившееся водитель бетононасоса.
Серия ДТП на этом не закончилась. Очередной любитель «подрезать» на Volkswagen Jetta также двигался на запад по проспекту Рыскулова. Не доехав места предыдущей аварии, он справа резко выехал перед автопоездом MAN. Многотонная махина смяла практически весь бок легковушки.
В результате несоблюдения элементарных правил поведения на Рыскулова образовалась многокилометровая пробка: от улицы Жансугурова до Емцова! Сотрудникам полиции теперь предстоит выяснить все детали массового ДТП.