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18:08 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ обнаружил вирус, считывающий данные с чипов платежных карт

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере («ФинЦЕРТ») Банка России обнаружил вирус, который считывает данные с чипов платежных карт, сообщает регулятор в среду.

Источник: РИА Новости

При этом считывание данных с чипа банковской карты не приводит к автоматическому несанкционированному переводу денежных средств. В соответствии с технологией EMV (международный стандарт для операций по банковским картам с чипом) каждая транзакция, осуществляемая при помощи чипа, уникальна за счет использования криптографических преобразований.

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«ФинЦЕРТ» Банка России зафиксировал единичные случаи использования устройств, способных считывать информацию с чипов платежных карт. В настоящее время проводится техническое исследование этих устройств, — говорится в сообщении.

По мнению регулятора, использование злоумышленниками полученной информации для создания копии платежной карты возможно, но затруднительно.

«Лаборатория Касперского» в понедельник сообщила, что обнаружила нетипичную модификацию троянца Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт. При этом Neutrino не сразу начинает активность и приступает к сбору информации. Попав в операционную систему POS-терминала, троянец выжидает некоторое время. Эксперты полагают, что таким образом он, скорее всего, пытается обойти защитные технологии, запускающие подозрительный код в изолированной виртуальной среде, так называемые «песочницы», с коротким периодом работы.

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