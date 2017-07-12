ЦБ обнаружил вирус, считывающий данные с чипов платежных карт

Источник: РИА Новости

При этом считывание данных с чипа банковской карты не приводит к автоматическому несанкционированному переводу денежных средств. В соответствии с технологией EMV (международный стандарт для операций по банковским картам с чипом) каждая транзакция, осуществляемая при помощи чипа, уникальна за счет использования криптографических преобразований.

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«ФинЦЕРТ» Банка России зафиксировал единичные случаи использования устройств, способных считывать информацию с чипов платежных карт. В настоящее время проводится техническое исследование этих устройств, — говорится в сообщении.

По мнению регулятора, использование злоумышленниками полученной информации для создания копии платежной карты возможно, но затруднительно.