ЦБ обнаружил вирус, считывающий данные с чипов платежных карт
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
При этом считывание данных с чипа банковской карты не приводит к автоматическому несанкционированному переводу денежных средств. В соответствии с технологией EMV (международный стандарт для операций по банковским картам с чипом) каждая транзакция, осуществляемая при помощи чипа, уникальна за счет использования криптографических преобразований.
«ФинЦЕРТ» Банка России зафиксировал единичные случаи использования устройств, способных считывать информацию с чипов платежных карт. В настоящее время проводится техническое исследование этих устройств, — говорится в сообщении.
«Лаборатория Касперского» в понедельник сообщила, что обнаружила нетипичную модификацию троянца Neutrino, атакующего