Пожар на тракторном заводе в Петербурге ликвидирован

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Пожар на Петербургском тракторном заводе, дочернем предприятии Кировского завода, полностью потушили, передает ГУ МЧС России по городу и области.

Погибших и пострадавших в пожаре нет.

Напомним, возгорание началось в 11.45 12 июля на одном из участков 225-го цеха коробки переменной передачи завода. Огнем была объята территория площадью в 1 тысячу квадратных метров.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали рабочих из горящего цеха и ликвидировали пламя к 16.30.