Пожар на тракторном заводе в Петербурге ликвидирован
Погибших и пострадавших нет.
Погибших и пострадавших нет.
Пожар на Петербургском тракторном заводе, дочернем предприятии Кировского завода, полностью потушили, передает ГУ МЧС России по городу и области.
Погибших и пострадавших в пожаре нет.
Напомним, возгорание началось в 11.45 12 июля на одном из участков 225-го цеха коробки переменной передачи завода. Огнем была объята территория площадью в 1 тысячу квадратных метров.
Пожару был присвоен третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали рабочих из горящего цеха и ликвидировали пламя к 16.30.
В тушении пожара принимали участие 22 единицы техники и 104 человека личного состава.