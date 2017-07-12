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18:51 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пожар на тракторном заводе в Петербурге ликвидирован

Погибших и пострадавших нет.

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В Петербурге горит Кировский завод

Пожар на Петербургском тракторном заводе, дочернем предприятии Кировского завода, полностью потушили, передает ГУ МЧС России по городу и области.

Погибших и пострадавших в пожаре нет.

Напомним, возгорание началось в 11.45 12 июля на одном из участков 225-го цеха коробки переменной передачи завода. Огнем была объята территория площадью в 1 тысячу квадратных метров.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Спасатели эвакуировали рабочих из горящего цеха и ликвидировали пламя к 16.30.

Во время загрузки произошла ошибка.

В тушении пожара принимали участие 22 единицы техники и 104 человека личного состава.

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