В Алматы появился новый вид мошенничества
В Алматы мошенники, представляющиеся сотрудниками «Алматы паркинга», просят водителей оплачивать парковку им, а не через паркоматы, передает «Колеса».
В Алматы мошенники, представляющиеся сотрудниками «Алматы паркинга», просят водителей оплачивать парковку им, а не через паркоматы, передает «Колеса».
«Предприниматели» были замечены на уличных зонах платных парковок, где деньги взимаются через паркоматы. Люди представляются сотрудниками «Алматы паркинга» и требуют, чтобы водители платили за парковку им наличными. Делать этого ни в коем случае нельзя. Таким образом вы лишитесь денег и вдобавок получите штраф за неоплаченную парковку, а это 3 МРП за первое нарушение и 5 за последующие согласно ст. 597 КоАП РК.
Также лжепарковщики требуют деньги в вечернее время, когда стоянка на этих территориях становится вообще бесплатной (платный режим с 8:00 до 19:00).
Распознать мошенников просто. Они не одеты в специальную
Образец формы сотрудников ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис», а также их жетонов и удостоверений.
В случае встречи с мошенниками рекомендуется сразу же обратиться к сотрудникам полиции или в единый