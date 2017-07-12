В Алматы появился новый вид мошенничества

Источник: Newtimes.kz

«Предприниматели» были замечены на уличных зонах платных парковок, где деньги взимаются через паркоматы. Люди представляются сотрудниками «Алматы паркинга» и требуют, чтобы водители платили за парковку им наличными. Делать этого ни в коем случае нельзя. Таким образом вы лишитесь денег и вдобавок получите штраф за неоплаченную парковку, а это 3 МРП за первое нарушение и 5 за последующие согласно ст. 597 КоАП РК.

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Также лжепарковщики требуют деньги в вечернее время, когда стоянка на этих территориях становится вообще бесплатной (платный режим с 8:00 до 19:00).

Распознать мошенников просто. Они не одеты в специальную жёлто-чёрную форму ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» и не имеют при себе ни номерных жетонов, ни удостоверений. На сегодняшний день группа вымогателей была замечена на улицах Гоголя, Фурманова, а также на проспектах Жибек жолы, Достык и возле цирка. Будьте внимательны!

Образец формы сотрудников ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис», а также их жетонов и удостоверений.