В Башкирии предъявлено обвинение «чишминскому стрелку», ранившему детей

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, этот вопиющий случай произошел вечером 9 июля в деревне Сафарово в Чишминском районе республики. Следствие установило, что 47-летний мужчина, будучи пьян, несколько раз выстрелил из своего пневматического ружья в игравших во дворе детей. Три девочки получили травмы, они были госпитализирована. Двое отделались испугом и ушибами, а третьей врачи наложили швы на рану.

Во время задержания «чишминский стрелок» пытался бежать от полицейских и даже ударил одного из них кулаком по голове.

Обвинение ему предъявлено по двум статьям: хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и применение насилия в отношении представителя власти.