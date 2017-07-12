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22:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии предъявлено обвинение «чишминскому стрелку», ранившему детей

Сегодня, 12 июля, стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение 47-летнему жителю Чишминского района, который расстрелял из пневматического ружья детей.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, этот вопиющий случай произошел вечером 9 июля в деревне Сафарово в Чишминском районе республики. Следствие установило, что 47-летний мужчина, будучи пьян, несколько раз выстрелил из своего пневматического ружья в игравших во дворе детей. Три девочки получили травмы, они были госпитализирована. Двое отделались испугом и ушибами, а третьей врачи наложили швы на рану.

Во время задержания «чишминский стрелок» пытался бежать от полицейских и даже ударил одного из них кулаком по голове.

Обвинение ему предъявлено по двум статьям: хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и применение насилия в отношении представителя власти.

Расследование уголовного дела продолжается.

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