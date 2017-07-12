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21:41 (мск), источник: УНИАН

В Одессе умер один из пострадавших при взрыве на нефтебазе 5 июля

При взрыве бензовоза мужчина получил ожоги 90% кожных покровов. Медикам не удалось спасти ему жизнь.

Источник: УНИАН

В Одессе сегодня умер один из пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе 5 июля. Об этом в Facebook сообщили общественники, оказывающие потерпевшим помощь в ожоговом отделении больницы.

В частности, как отметила волонтер Катерина Ножевникова, в среду умер Роман Кобзарь, который при взрыве бензовоза получил ожоги 90% кожных покровов.

Лечение пострадавшего в полном объеме оплачивали работодатели, волонтеры организовали сбор крови.

Донорами стали многие горожане, в том числе, подразделение Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Медики сделали все возможное, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили волонтеры.

По информации компании SOCAR, на нефтебазе «Свитанок Оил Трейд» (ул. Железнодорожников, 16, с. Усатово, Одесская область) 5 июля взорвался бензовоз OKKO.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в поселке Усатово Беляевского района Одесской области во время пожара на нефтебазе пострадали водитель бензовоза и оператор нефтебазы. Сообщалось, что на территории нефтебазы загорелся бензовоз на сливной эстакаде. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Существовала угроза распространения огня на резервуары с топливом.

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В Одессе умер один из пострадавших при взрыве на нефтебазе 5 июля
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