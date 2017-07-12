В Одессе умер один из пострадавших при взрыве на нефтебазе 5 июля

Источник: УНИАН

В Одессе сегодня умер один из пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе 5 июля. Об этом в Facebook сообщили общественники, оказывающие потерпевшим помощь в ожоговом отделении больницы.

В частности, как отметила волонтер Катерина Ножевникова, в среду умер Роман Кобзарь, который при взрыве бензовоза получил ожоги 90% кожных покровов.

Лечение пострадавшего в полном объеме оплачивали работодатели, волонтеры организовали сбор крови.

Донорами стали многие горожане, в том числе, подразделение Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Медики сделали все возможное, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили волонтеры.

По информации компании SOCAR, на нефтебазе «Свитанок Оил Трейд» (ул. Железнодорожников, 16, с. Усатово, Одесская область) 5 июля взорвался бензовоз OKKO.