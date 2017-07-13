Пакистанцев с проводником-россиянином задержали в 500 м от границы
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Поставском районе группу нелегалов из Пакистана и их
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Поставском районе группу нелегалов из Пакистана и их
О неизвестных, которые были замечены в полукилометре от границы, пограничникам сообщил ночью 9 июля местный житель.
«Тревожная группа задержала в пограничной полосе шестерых, со слов, граждан Пакистана, без документов», — сказали в ГПК.
В комитете также сообщили, что проводником у нелегалов был гражданин России. Пограничникам мужчины признались, что хотели попасть в ЕС.
Пакистанцев привлекли к административной ответственности — их депортируют из Беларуси с запретом на въезд в течение пяти лет, в отношении россиянина проводят доследственную проверку. По ее результатам мужчина может стать фигурантом уголовного дела как организатор незаконной транзитной миграции.