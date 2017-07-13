Пакистанцев с проводником-россиянином задержали в 500 м от границы

Источник: Sputnik.by

О неизвестных, которые были замечены в полукилометре от границы, пограничникам сообщил ночью 9 июля местный житель.

«Тревожная группа задержала в пограничной полосе шестерых, со слов, граждан Пакистана, без документов», — сказали в ГПК.

В комитете также сообщили, что проводником у нелегалов был гражданин России. Пограничникам мужчины признались, что хотели попасть в ЕС.