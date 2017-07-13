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08:08 (мск), источник: Sputnik.by

Пакистанцев с проводником-россиянином задержали в 500 м от границы

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Поставском районе группу нелегалов из Пакистана и их проводника-россиянина, которые собирались попасть в Литву, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

О неизвестных, которые были замечены в полукилометре от границы, пограничникам сообщил ночью 9 июля местный житель.

«Тревожная группа задержала в пограничной полосе шестерых, со слов, граждан Пакистана, без документов», — сказали в ГПК.

В комитете также сообщили, что проводником у нелегалов был гражданин России. Пограничникам мужчины признались, что хотели попасть в ЕС.

Пакистанцев привлекли к административной ответственности — их депортируют из Беларуси с запретом на въезд в течение пяти лет, в отношении россиянина проводят доследственную проверку. По ее результатам мужчина может стать фигурантом уголовного дела как организатор незаконной транзитной миграции.

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