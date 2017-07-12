Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Кофе продлевает жизнь
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
«Монополии США конец»: NI о российских ракетах Х-101
СМИ: опрос показал отношение украинцев к России
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
10Умер Илья Глазунов
22:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия

Сегодня в Екатеринбурге водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Наезд произошел примерно в 20.00 напротив дома № 48 по улице Краснофлотцев.

Водитель предположительно автомашины ВАЗ-2106 коричневого цвета при движении по улице Краснофлотцев со стороны промзоны в сторону улицы Шефская допустил наезд на двух пешеходов, перебегавших проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины. С места аварии водитель скрылся.

В результате наезда пешеходы — мужчины 19 и 20 лет, с различными переломами, сотрясением головного мозга доставлены в 23-ю городскую больницу.

Известно, что пешеходы в нарушение правил перехода проезжей части дороги перебегали проезжую часть в неустановленном месте, пытаясь успеть сесть в остановившуюся «маршрутку».

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают автомобиль. Очевидцев просят позвонить по телефонам 8 904 16 53 399 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Глава управления СКР отстранен от исполнения обязанностей из-за "тагильской" жалобы Путину
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Названа причина откола айсберга-гиганта от ледника в Антарктиде
Демократы внесли в Конгресс США вопрос об импичменте Трампа
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Банк России предупредил о росте цен из-за холодов
Кандидат на пост главы ФБР не будет присягать на верность Трампу
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь