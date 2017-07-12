В Екатеринбурге водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия
Сегодня в Екатеринбурге водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Сегодня в Екатеринбурге водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Наезд произошел примерно в 20.00 напротив дома № 48 по улице Краснофлотцев.
Водитель предположительно автомашины ВАЗ-2106 коричневого цвета при движении по улице Краснофлотцев со стороны промзоны в сторону улицы Шефская допустил наезд на двух пешеходов, перебегавших проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины. С места аварии водитель скрылся.
В результате наезда пешеходы — мужчины 19 и 20 лет, с различными переломами, сотрясением головного мозга доставлены в 23-ю городскую больницу.
Известно, что пешеходы в нарушение правил перехода проезжей части дороги перебегали проезжую часть в неустановленном месте, пытаясь успеть сесть в остановившуюся «маршрутку».
Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают автомобиль. Очевидцев просят позвонить по телефонам 8 904 16 53 399 или 02.