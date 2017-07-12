Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Кофе продлевает жизнь
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Проведен опрос, показавший отношение украинцев к России – СМИ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
10Умер Илья Глазунов
23:10 (мск), источник: 112.ua

В Черкасской области молния убила трех человек во время работ на поле

Мужчина и женщина погибли на месте, их сын умер в больнице.

12 июля около 17 часов на поле рядом с селом Кузьмина Гребля Христиновского района Черкасской области во время грозы молния попала в группу из трех человек. Об этом информирует пресс-секретарь УДСНС в Черкасской области Константин Проценко, передает ресурс ІнфоМІСТ.

«Трагедия произошла, когда семья (38-летний мужчина, его 35-летняя жена и 15-летний сын) собирали на поле сельскохозяйственного производственного комбината огурцы. В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте. Травмированного юношу в критическом состоянии срочно доставили в реанимационное отделение Христиновской центральной районной больницы. Несмотря на усилия медиков, так и не придя в сознание, через два часа юноша скончался», — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Поступель Волынской области в результате попадания молнии погибли двое детей — 12 и 15 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В палату представителей Конгресса США внесен вопрос об импичменте Трампа
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Названа причина откола айсберга-гиганта от ледника в Антарктиде
Демократы внесли в Конгресс США вопрос об импичменте Трампа
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Банк России предупредил о росте цен из-за холодов
Кандидат на пост главы ФБР не будет присягать на верность Трампу
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Петербург активно застраивают апартаментами
В России появятся реестры обманутых дольщиков апартаментов
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь