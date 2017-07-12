В Черкасской области молния убила трех человек во время работ на поле

12 июля около 17 часов на поле рядом с селом Кузьмина Гребля Христиновского района Черкасской области во время грозы молния попала в группу из трех человек. Об этом информирует пресс-секретарь УДСНС в Черкасской области Константин Проценко, передает ресурс ІнфоМІСТ.

«Трагедия произошла, когда семья (38-летний мужчина, его 35-летняя жена и 15-летний сын) собирали на поле сельскохозяйственного производственного комбината огурцы. В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте. Травмированного юношу в критическом состоянии срочно доставили в реанимационное отделение Христиновской центральной районной больницы. Несмотря на усилия медиков, так и не придя в сознание, через два часа юноша скончался», — говорится в сообщении.