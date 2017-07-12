Экс-глава Умани устроила серию ДТП и сбила насмерть прохожую — СМИ

Источник: "РИА Новости" Украина

Согласно сообщению, сначала 74-летняя водитель не справилась с управлением и врезалась в легковой автомобиль, который ехал по встречной полосе.

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«После первого инцидента женщина начала вновь набирать скорость, чтобы убежать, и наехала на пожилую женщину, которую не удалось спасти. Даже после этого водитель двинулась дальше и протаранила еще несколько автомобилей, в том числе и автомобиль с военными — у них переломы ног», — говорится в сюжете. ДТП в Черкассах, 12 июля 2017.

По данным очевидцев, после этого она начала смывать с машины кровь и уничтожать вещественные доказательства.

«Очевидцы событий узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета», — сказано в сообщении.