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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителя Приморья задержали за 12 подвигов

Жителя Приморья задержали за 12 подвигов.

В Находке полицейские задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморского края.

В полицию с заявлением о квартирной краже обратилась жительница поселка Врангель. Причиненный ущерб она оценила в сумму, превышающую 90 тысяч рублей.

Полицейские установили, что неизвестный, воспользовавшись отсутствием хозяев, в ночное время суток проник в квартиру путем повреждения окна. Злоумышленник похитил денежные средства и ювелирные украшения.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний житель Находки. Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательств.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания, сознавшись в совершении еще 11 аналогичных преступлений на территории Приморского края.

Часть похищенного имущества сотрудники полиции обнаружили и изъяли в ходе обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ирина Петрова.

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