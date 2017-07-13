Жителя Приморья задержали за 12 подвигов
Жителя Приморья задержали за 12 подвигов.
Жителя Приморья задержали за 12 подвигов.
В Находке полицейские задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в
В полицию с заявлением о квартирной краже обратилась жительница поселка Врангель. Причиненный ущерб она оценила в сумму, превышающую 90 тысяч рублей.
Полицейские установили, что неизвестный, воспользовавшись отсутствием хозяев, в ночное время суток проник в квартиру путем повреждения окна. Злоумышленник похитил денежные средства и ювелирные украшения.
При проведении
В отделе полиции задержанный дал признательные показания, сознавшись в совершении еще 11 аналогичных преступлений на территории Приморского края.
Часть похищенного имущества сотрудники полиции обнаружили и изъяли в ходе обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Ирина Петрова.