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03:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Около 4 тысяч человек остались без света из-за пожара на электроподстанции в Приморье

Обесточен поселок Кировский, в том числе, три санатория.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.

Пожар на электроподстанции в поселке Кировском оставил без электричества около 4 тысяч человек. Приморские энергетики устраняют аварию, но ремонтные работы осложняются большим количеством осадков, выпавших накануне, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, вчера, 12 июля, в 20.50 произошло возгорание подстанции мощностью 10 кВт, из-за чего без электричества остались поселок Кировский, в том числе, три санатория.

«На место пожара выехали пожарные расчеты и бригады энергетиков, которые после ликвидации пожара приступили к восстановительным работам», — прокомментировали в ведомстве.

В 05.00 13 июля подача электроэнергии частично восстановлена.

«В настоящее время аварийные бригады продолжают ремонт электроподстанции», — уточнили специалисты.

В учреждении отметили, что восстановительные работы осложняются тем, что в районе вчера вечером в течение более двух часов шел очень сильный дождь, в результате которого выпало более 100 мм осадков.

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