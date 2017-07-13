Около 4 тысяч человек остались без света из-за пожара на электроподстанции в Приморье
Обесточен поселок Кировский, в том числе, три санатория.
Обесточен поселок Кировский, в том числе, три санатория.
Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.
Пожар на электроподстанции в поселке Кировском оставил без электричества около 4 тысяч человек. Приморские энергетики устраняют аварию, но ремонтные работы осложняются большим количеством осадков, выпавших накануне, сообщили ИА PrimaMedia в
Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, вчера, 12 июля, в 20.50 произошло возгорание подстанции мощностью 10 кВт,
«На место пожара выехали пожарные расчеты и бригады энергетиков, которые после ликвидации пожара приступили к восстановительным работам», — прокомментировали в ведомстве.
В 05.00 13 июля подача электроэнергии частично восстановлена.
«В настоящее время аварийные бригады продолжают ремонт электроподстанции», — уточнили специалисты.
В учреждении отметили, что восстановительные работы осложняются тем, что в районе вчера вечером в течение более двух часов шел очень сильный дождь, в результате которого выпало более 100 мм осадков.