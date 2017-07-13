Около 4 тысяч человек остались без света из-за пожара на электроподстанции в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.

Пожар на электроподстанции в поселке Кировском оставил без электричества около 4 тысяч человек. Приморские энергетики устраняют аварию, но ремонтные работы осложняются большим количеством осадков, выпавших накануне, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, вчера, 12 июля, в 20.50 произошло возгорание подстанции мощностью 10 кВт, из-за чего без электричества остались поселок Кировский, в том числе, три санатория.

«На место пожара выехали пожарные расчеты и бригады энергетиков, которые после ликвидации пожара приступили к восстановительным работам», — прокомментировали в ведомстве.

В 05.00 13 июля подача электроэнергии частично восстановлена.

«В настоящее время аварийные бригады продолжают ремонт электроподстанции», — уточнили специалисты.