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04:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Поиски пропавшей в ЕАО Нади П. возобновят по просьбе следственного комитета

Добровольцы требуются в ближайшие пятницу и субботу.

Хабаровск, 13 июля, AmurMedia.

Поиски малолетней Нади П., пропавшей в Еврейской автономной области около месяца назад, будут возобновлены в предстоящие пятницу и субботу по просьбе следственно комитета. Требуется помощь добровольцев, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель хабаровского поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

— Мы возобновляем поиски по просьбе следственного комитета. На место выезжают все: волонтеры, координаторы «Амур-поиска» и поисково-спасательного отряда «Восток». У нас сейчас не отделения, а совместный координационный центр волонтерского отряда. Координаторов будет порядка 10−15 человек, а остальных, кто как приедет, — сообщил один из координаторов поисков Сергей Савельев.

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