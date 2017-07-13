Поиски пропавшей в ЕАО Нади П. возобновят по просьбе следственного комитета

Поиски малолетней Нади П., пропавшей в Еврейской автономной области около месяца назад, будут возобновлены в предстоящие пятницу и субботу по просьбе следственно комитета. Требуется помощь добровольцев, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель хабаровского поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

— Мы возобновляем поиски по просьбе следственного комитета. На место выезжают все: волонтеры, координаторы «Амур-поиска» и поисково-спасательного отряда «Восток». У нас сейчас не отделения, а совместный координационный центр волонтерского отряда. Координаторов будет порядка 10−15 человек, а остальных, кто как приедет, — сообщил один из координаторов поисков Сергей Савельев.