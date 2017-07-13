Поиски пропавшей в ЕАО Нади П. возобновят по просьбе следственного комитета
Добровольцы требуются в ближайшие пятницу и субботу.
Добровольцы требуются в ближайшие пятницу и субботу.
Хабаровск, 13 июля, AmurMedia.
Поиски малолетней Нади П., пропавшей в Еврейской автономной области около месяца назад, будут возобновлены в предстоящие пятницу и субботу по просьбе следственно комитета. Требуется помощь добровольцев, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель хабаровского
— Мы возобновляем поиски по просьбе следственного комитета. На место выезжают все: волонтеры, координаторы «Амур-поиска» и