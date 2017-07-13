В Мексике полицейские получили десятки лет тюрьмы за побег от преступников
МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Шесть полицейских приговорены в Мексике к тюремному заключению сроком более чем 27 лет за побег от преступников, сообщает портал Excelsior.
МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Шесть полицейских приговорены в Мексике к тюремному заключению сроком более чем 27 лет за побег от преступников, сообщает портал Excelsior.
Согласно выводам суда, стражи порядка испугались бандитов, ворвавшихся в поселок
Полицейские прибыли на место по звонку от местного жителя, однако, увидев несколько машин с бандитами, которые похищали молодого человека, покинули поселок, испугавшись возможного боя.
Этот момент был записан на видео одним из местных жителей и позже стал доказательством для суда. Похищенный мужчина был найден убитым на трассе
Начальство осужденных полицейских пыталось оправдать их действия некими стратегическими расчетами, так как группа бандитов значительно превосходила их по численности, однако суд эти оправдания не удовлетворили, и стражи порядка получили тюремные сроки за преступное бездействие.