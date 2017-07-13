В Мексике полицейские получили десятки лет тюрьмы за побег от преступников

Источник: РИА Новости

Согласно выводам суда, стражи порядка испугались бандитов, ворвавшихся в поселок Кристо-Рей на юге штата Синалоа в 2016 году.

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Полицейские прибыли на место по звонку от местного жителя, однако, увидев несколько машин с бандитами, которые похищали молодого человека, покинули поселок, испугавшись возможного боя.

Этот момент был записан на видео одним из местных жителей и позже стал доказательством для суда. Похищенный мужчина был найден убитым на трассе Масатлан-Дуранго.