СКР возбудил второе уголовное дело по поводу гибели девочки в Хабаровске
Полицейских и органы опеки заподозрили в халатности, приведшей к смерти малышки.
Полицейских и органы опеки заподозрили в халатности, приведшей к смерти малышки.
В Хабаровске продолжается расследование обстоятельств гибели трёхлетней девочки, тело которой обнаружили прохожие вечером 10 июля во дворе дома по улице Краснореченской.
Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении СКР, главный подозреваемым в деле об убийстве стал 38-летний сожитель матери ребёнка, который рассказал следователям, что начал бить малышку
— Задержанным гражданам, 26-летней матери ребёнка и ее сожителю, предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Илья Гудков.
Следователи установили, что взрослые нигде не были официально трудоустроены, а мужчина ранее был судим за кражи. Кроме того, установлено, что мать погибшей девочки ранее была лишена родительских прав на старшего сына, он сейчас воспитывается в приёмной семье. Еще один установленный факт — молодая женщина состояла на учете в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Хабаровского края как человек, не исполняющий обязанности родителя в отношении малолетней дочери.
— По этому поводу в хабаровском управлении СКР возбуждено еще одно уголовное дело, — заявил Илья Гудков. Следователи считают, что органы опеки и надзора допустили преступную небрежность,
Напомним, днём ранее о подобном исходе событий предположили в прокуратуре Индустриального района Хабаровска и рассказала уполномоченная по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.