СКР возбудил второе уголовное дело по поводу гибели девочки в Хабаровске

В Хабаровске продолжается расследование обстоятельств гибели трёхлетней девочки, тело которой обнаружили прохожие вечером 10 июля во дворе дома по улице Краснореченской.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении СКР, главный подозреваемым в деле об убийстве стал 38-летний сожитель матери ребёнка, который рассказал следователям, что начал бить малышку из-за того, что она мешала ему употреблять спиртное.

— Задержанным гражданам, 26-летней матери ребёнка и ее сожителю, предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Илья Гудков.

Следователи установили, что взрослые нигде не были официально трудоустроены, а мужчина ранее был судим за кражи. Кроме того, установлено, что мать погибшей девочки ранее была лишена родительских прав на старшего сына, он сейчас воспитывается в приёмной семье. Еще один установленный факт — молодая женщина состояла на учете в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Хабаровского края как человек, не исполняющий обязанности родителя в отношении малолетней дочери.

— По этому поводу в хабаровском управлении СКР возбуждено еще одно уголовное дело, — заявил Илья Гудков. Следователи считают, что органы опеки и надзора допустили преступную небрежность, из-за которой гибель девочки из теоретической стала реальной. Дело ведется по статье «Халатность», подозреваемые — неустановленный круг лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.