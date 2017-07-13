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04:33 (мск), источник: VLADNEWS

Наркоман задержан в центре Владивостока

Молодого человека остановили на платформе железнодорожного вокзала.

Во Владивостоке на посадочной платформе железнодорожного вокзала был задержан 21-летний житель Приморья, у которого при себе был сверток с готовым к употреблению наркотиком растительного происхождения общей массой порядка 7 граммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Подозреваемый сообщил стражам правопорядка, что изготовил наркотик из кустов дикорастущей конопли, которые нашел в районе одного из поселков. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

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