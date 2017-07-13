Наркоман задержан в центре Владивостока

Во Владивостоке на посадочной платформе железнодорожного вокзала был задержан 21-летний житель Приморья, у которого при себе был сверток с готовым к употреблению наркотиком растительного происхождения общей массой порядка 7 граммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.