В Екатеринбурге виновника ДТП задавил собственный Mercedes

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова», водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны улицы Коммунистическая с значительным превышением скорости, попытался перестроиться, однако потерял управление и врезался в припаркованные автомобили Nissan и Kia, которые от сильного удара отбросило на пешехода.

Между тем, Mercedes развернуло на дороге и он перевернулся. Так как водитель этой иномарки не был пристегнут, он вылетел из своей машины и был ею придавлен.