Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Германия обратилась к России с призывом из-за поставки в Крым
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8ДТП в Баварии
08:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге виновника ДТП задавил собственный Mercedes

В Екатеринбурге в 19:45 на улице Бакинских комиссаров произошло смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова», водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны улицы Коммунистическая с значительным превышением скорости, попытался перестроиться, однако потерял управление и врезался в припаркованные автомобили Nissan и Kia, которые от сильного удара отбросило на пешехода.

Между тем, Mercedes развернуло на дороге и он перевернулся. Так как водитель этой иномарки не был пристегнут, он вылетел из своей машины и был ею придавлен.

От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте происшествия.

40-летний пешеход был доставлен в больницу с ушибами. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Глава управления СКР отстранен от исполнения обязанностей из-за "тагильской" жалобы Путину
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Петербург активно застраивают апартаментами
В России появятся реестры обманутых дольщиков апартаментов
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь