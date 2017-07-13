В Екатеринбурге виновника ДТП задавил собственный Mercedes
В Екатеринбурге в 19:45 на улице Бакинских комиссаров произошло смертельное ДТП.
В Екатеринбурге в 19:45 на улице Бакинских комиссаров произошло смертельное ДТП.
Как сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова», водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны улицы Коммунистическая с значительным превышением скорости, попытался перестроиться, однако потерял управление и врезался в припаркованные автомобили Nissan и Kia, которые от сильного удара отбросило на пешехода.
Между тем, Mercedes развернуло на дороге и он перевернулся. Так как водитель этой иномарки не был пристегнут, он вылетел из своей машины и был ею придавлен.
От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте происшествия.
40-летний пешеход был доставлен в больницу с ушибами. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.