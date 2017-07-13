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04:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Автозапчасти для КамАЗа украл безработный житель Хабаровского района

В селе Некрасовка 35-летний безработный мужчина украл из контейнера металлические изделия и комплектующие для КамАЗа.

Вещи хранились около дома на улице Фабричная. Ущерб от действий фигуранта составил около 205 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали. Он объяснил, что собирался оставить похищенное у себя. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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