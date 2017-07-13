Автозапчасти для КамАЗа украл безработный житель Хабаровского района

Вещи хранились около дома на улице Фабричная. Ущерб от действий фигуранта составил около 205 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали. Он объяснил, что собирался оставить похищенное у себя. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.