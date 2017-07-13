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05:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Иностранец потерял сознание в ДВФУ

Иностранец потерял сознание в ДВФУ.

Поздно вечером врачи скорой доставили в ВКБ № 2 студента ДВФУ, потерявшего сознание на Русском острове. Как выяснил корреспондент ИА «Дейта.ру», причиной случившегося стало употребление наркотических средств.

По предварительным данным, врачей вызвали знакомые иностранного учащегося, которые и обнаружили его в бессознательном состоянии. В больнице у него диагностировали отравление психотропными веществами и госпитализировали молодого человека в токсикологическое отделение.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Устанавливается, где иностранец приобрел наркотики.

Игорь Быстров.

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