Студент ИГУ эвакуировал людей из МНТК во время пожарной тревоги
Студент педагогического института ИГУ Илья Лбов провел эвакуацию персонала и пациентов из МНТК «Микрохирургия глаза» после срабатывания систем пожарной безопасности.
Студент педагогического института ИГУ Илья Лбов провел эвакуацию персонала и пациентов из МНТК «Микрохирургия глаза» после срабатывания систем пожарной безопасности.
Как 12 июля 2017 года сообщила
«Я подошел к пункту охраны, чтобы сообщить о сигнале, но наткнулся на безразличное отношение сотрудников — они не предприняли никаких действий и даже не сообщили руководству о возможном происшествии. Тогда я принял решение об эвакуации людей, и уже через три минуты мы спокойно и без паники спускались по лестнице к выходу», -сказал Илья Лбов.
Так, полученные знания, активная гражданская позиция и неравнодушное отношение к происходящему вокруг помогли студенту ИГУ принять правильное решение и провести организованную эвакуацию. Позже дирекция МНТК «Микрохирургия глаза» вынесла благодарность Илье Лбову, а заведующая отделением, где лечится юноша, подарила ему коробку конфет.
Илья Лбов обучается на третьем курсе по профилю «Безопасность жизнедеятельности — география» и является бойцом студенческого спасательного отряда «БАРС», организованного на кафедре географии, безопасности жизнедеятельности и методики. А еще Илья вместе с другими членами отряда освоил дополнительную профессию «Спасатель МЧС России» — такая возможность предоставляется тем, кто обучается по выбранному им профилю.