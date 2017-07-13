Студент ИГУ эвакуировал людей из МНТК во время пожарной тревоги

Как 12 июля 2017 года сообщила пресс-служба вуза, инцидент произошел 7 июля, когда студент приехал в клинику на плановое обследование. Ожидая своей очереди к врачу, студент услышал сигнал пожарной тревоги, сработавший очень тихо. Двинувшись, как предписывает в таких случаях инструкция, к выходу, юноша с удивлением обнаружил отсутствие реакции на тревожный звонок у персонала и других посетителей.

«Я подошел к пункту охраны, чтобы сообщить о сигнале, но наткнулся на безразличное отношение сотрудников — они не предприняли никаких действий и даже не сообщили руководству о возможном происшествии. Тогда я принял решение об эвакуации людей, и уже через три минуты мы спокойно и без паники спускались по лестнице к выходу», -сказал Илья Лбов.

Так, полученные знания, активная гражданская позиция и неравнодушное отношение к происходящему вокруг помогли студенту ИГУ принять правильное решение и провести организованную эвакуацию. Позже дирекция МНТК «Микрохирургия глаза» вынесла благодарность Илье Лбову, а заведующая отделением, где лечится юноша, подарила ему коробку конфет.