В Старом Кировске Омска столкнулись два груженых самосвала

Вчера вечером в Старом Кировске на улице Мельничной произошла необычная авария. Участниками стали два самосвала с грузом. О происшествии сообщили очевидцы в паблике «REGIK55» в соцсети «Вконтакте».

Судя по всему «КамАЗ» черного цвета мирно стоял на обочине, а водитель торговал песком, когда в них влетел красный самосвал. Не исключено, что водитель «красного» не успел затормозить перед светофором.