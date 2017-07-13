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08:17 (мск), источник: Om1.ru

В Старом Кировске Омска столкнулись два груженых самосвала

Один из них вез асфальт, другой был загружен песком.

Вчера вечером в Старом Кировске на улице Мельничной произошла необычная авария. Участниками стали два самосвала с грузом. О происшествии сообщили очевидцы в паблике «REGIK55» в соцсети «Вконтакте».

В комментариях омичи недоумевают, как могло произойти такое ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по всему «КамАЗ» черного цвета мирно стоял на обочине, а водитель торговал песком, когда в них влетел красный самосвал. Не исключено, что водитель «красного» не успел затормозить перед светофором.

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