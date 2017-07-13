Красноярцы обсуждают аварию с участием очень дорогого Bentley (видео)
ДТП обошлось без пострадавших и серьезных повреждений для машин, но горожане уверены, что ремонт престижной иномарки обойдется очень дорого.
ДТП обошлось без пострадавших и серьезных повреждений для машин, но горожане уверены, что ремонт престижной иномарки обойдется очень дорого.
В центре Красноярска произошло ДТП с участием редкого для города автомобиля Bentley Flying Spur. Авария случилась вечером 12 июля на перекрестке улиц Перенсона и Карла Маркса. Инцидент обошелся без видимых серьезных последствий, но привлек внимание
Участники ДТП — черный автомобиль и светлый — ехали в потоке транспорта на зеленый сигнал светофора по улице Перенсона и собирались повернуть налево. Водитель черного авто, двигаясь во втором ряду, стал объезжать препятствие на дороге в виде огороженной ямы или люка, но в этот момент в него по касательной врезался другой автомобиль, который ехал в третьем ряду. Очевидцы уверяют, что черной иномаркой является Bentley Flying Spur, а въехал в него Nissan.
Некоторые красноярцы уверены, что в случае ДТП с такими дорогими машинами следует ограничить ущерб, взыскиваемый с виновника.