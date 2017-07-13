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05:30 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы обсуждают аварию с участием очень дорогого Bentley (видео)

ДТП обошлось без пострадавших и серьезных повреждений для машин, но горожане уверены, что ремонт престижной иномарки обойдется очень дорого.

В центре Красноярска произошло ДТП с участием редкого для города автомобиля Bentley Flying Spur. Авария случилась вечером 12 июля на перекрестке улиц Перенсона и Карла Маркса. Инцидент обошелся без видимых серьезных последствий, но привлек внимание интернет-пользователей.

Участники ДТП — черный автомобиль и светлый — ехали в потоке транспорта на зеленый сигнал светофора по улице Перенсона и собирались повернуть налево. Водитель черного авто, двигаясь во втором ряду, стал объезжать препятствие на дороге в виде огороженной ямы или люка, но в этот момент в него по касательной врезался другой автомобиль, который ехал в третьем ряду. Очевидцы уверяют, что черной иномаркой является Bentley Flying Spur, а въехал в него Nissan.

Интернет-пользователи принялись активно спорить о том, кто же виноват в ДТП. Также они обсуждают стоимость ремонта разбитого Bentley. Согласно данным на сайте компании, цена на такую машину варьируется от 10 до 14,5 млн рублей. «На Bentley ремонт этой потертости будет стоить, наверное, как половина светлой машины (имеется ввиду второй участник ДТП)», — предположил один из комментаторов.

Некоторые красноярцы уверены, что в случае ДТП с такими дорогими машинами следует ограничить ущерб, взыскиваемый с виновника.

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