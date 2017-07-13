В Красноярске мотоциклист на скорости врезался в автобус и погиб
Инцидент произошел вечером 12 июля на ул. Шахтеров.
Инцидент произошел вечером 12 июля на ул. Шахтеров.
В Красноярске на ул. Шахтеров столкнулись автобус и мотоцикл. Инцидент, который произошел вечером 12 июля, обсуждают в группе «ЧП Красноярск». Оба транспортных средства загорелись, а водитель мотоцикла погиб.
Согласно данным ГИБДД, маршрутный автобус № 32 двигался по ул. Шахтеров в сторону Северного, а на перекрестке с ул. Гагарина он поворачивал налево. Мотоциклист двигался по встречной полосе. В результате столкновения загорелся мотоцикл и позже — автобус (от разлившегося топлива).
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. В автобусе среди пассажиров пострадал 60-летний мужчина. На место прибыли сотрудники полка ДПС, которые с помощью очевидцев потушили огонь.
Сейчас личность мотоциклиста устанавливается. Сотрудники полиции выясняют, на какой сигнал светофора двигались транспортные средства.