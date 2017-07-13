В Красноярске мотоциклист на скорости врезался в автобус и погиб

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/mpMhhq6kB3A?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

В Красноярске на ул. Шахтеров столкнулись автобус и мотоцикл. Инцидент, который произошел вечером 12 июля, обсуждают в группе «ЧП Красноярск». Оба транспортных средства загорелись, а водитель мотоцикла погиб.

Согласно данным ГИБДД, маршрутный автобус № 32 двигался по ул. Шахтеров в сторону Северного, а на перекрестке с ул. Гагарина он поворачивал налево. Мотоциклист двигался по встречной полосе. В результате столкновения загорелся мотоцикл и позже — автобус (от разлившегося топлива).

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. В автобусе среди пассажиров пострадал 60-летний мужчина. На место прибыли сотрудники полка ДПС, которые с помощью очевидцев потушили огонь.