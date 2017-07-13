В Приморье разыскивают особо опасного браконьера

7 июля 2017 года инспектора охотнадзора Анатолий Белов и Николай Шагов получили оперативную информацию о том, что в верховье реки Амба идет незаконная охота. Вечером того же дня сотрудники КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края прибыли в указанное место, где обнаружили дневные следы мотоцикла на спортивной резине. Именно там и устроили засаду. Около девяти часов вечера инспекторы услышали выстрелы, затем послышался гул приближающегося мотоцикла.

«Мой напарник Николай Шагов остался у служебной машины, а я же прошел вперед метров 200, — вспоминает старший инспектор КГБУ “Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ” Приморского края Анатолий Белов. — Как только я увидел свет фар приближающегося ко мне мотоцикла, попытался его остановить светящимся жезлом, но человек, который управлял транспортным средством, поддал газу и продолжал двигаться в мою сторону. В результате мотоцикл меня сбил, выбив из рук жезл и фотоаппарат. Я успел увидеть, что наперевес у мотоциклиста на груди зеленый рюкзак и ружьё». Двигаясь в направлении служебной машины охотнадзора на огромной скорости, нарушитель наехал на инспектора Николая Шагова и от этого вместе с мотоциклом завалился на бок.

«Когда я подбежал к напарнику, он, корчась от боли, пытался задержать нарушителя, который оказывал активное сопротивление, — комментирует Анатолий Белов. — Завязалась борьба, я попытался надеть на нарушителя наручники, но он их выбил у меня из рук в траву. Ему всё-таки удалось вырваться. Я не знал, что с моим напарником, для меня его здоровье важнее, потому решил не преследовать нарушителя».

В результате вооруженному ножом нарушителю удалось вырваться и скрыться в ночном лесу. На месте происшествия остался мотоцикл, а также сломанное ружье нарушителя и два мешка (на которых виднелись кровавые пятна). Инспектор Николай Шагов уже не мог самостоятельно передвигаться. Анатолий Белов вызвал скорую помощь и сообщил о произошедшем в ОМВД Хасанского района. Анатолию Белову пришлось покинуть место происшествия, так как нужно было срочно доставить в больницу напарника. Анатолий успел загрузить мешки нарушителя и оружие к себе в машину, а вот мотоцикл один поднять не смог. Поэтому, оставив его на месте схватки, выехал с напарником навстречу скорой помощи. А когда на место преступления прибыли сотрудники полиции, то мотоцикл уже не обнаружили, скорее всего, нарушитель воспользовался отсутствием на месте происшествия инспекторов и все же смог забрать транспортное средство. Да и само место происшествия было явно «зачищено»: фонарь и светящийся жезл инспектора обнаружить не удалось, да и обрывки одежды тоже пропали.

«Очередной вопиющий случай. Сотрудники охотнадзора действовали по инструкции и проявили самоотверженность, за что им огромное спасибо. Мы обязательно поможем Шагову быстрее встать на ноги и вернуться в строй. Сейчас на карту поставлен престиж МВД, улик вполне достаточно, чтобы в оперативные сроки отыскать “лихого” гражданина. Если это не произойдёт, то будет достаточно странно. Здесь не только налицо факт незаконный охоты, образующий состав преступления по ст. 258 УК РФ, но и нападение на инспекторов охотнадзора, находящихся при исполнении служебных обязанностей, что также уголовно наказуемо. При этом стоит понимать, что сейчас инспектора работают в форме с чётко различимыми знаками различия, то же самое относится к служебным автомобилям, поэтому гражданин не мог не знать кто перед ним. Из личного опыта скажу, что браконьеры на мотоциклах — это одна из самых сложных категорий для задержания. При этом обычно для таких граждан “без тормозов” нет разницы в кого стрелять: в тигра, леопарда или оленя. А ведь данное происшествие произошло в месте обитания двух редких кошек», — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Рюкзак, в котором находились личные вещи браконьера, пара свежесрезанных пантов и мясо пятнистого оленя, а также ружье 12 калибра и два снаряженных картечью патрона, переданы в ОМВД Хасанского района. Анатолий Белов написал заявление по факту браконьерства на имя Начальника Хасанского ОМВД РФ. Николай Шагов в данный момент находится в больнице.