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08:19 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области бывший сотрудник ГУФСИН отправится под суд за взятку

В Свердловской области перед судом предстанет бывший сотрудник ГУФСИН.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в Белоярский районный суд направлено уголовное дело в отношении ныне отстраненного от исполнения обязанностей начальника отдела тылового обеспечения регионального ГУФСИН.

По версии следствия, фигурант получил взятку в 3 млн 231 тыс. руб. за содействие в заключении госконтракта на поставку продовольствия для учреждений ГУФСИН.

Отметим, что ежегодно сотрудники собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области изобличают десятки оборотней в погонах, которые отвечают за свои преступления перед законом.

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