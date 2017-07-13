В Свердловской области бывший сотрудник ГУФСИН отправится под суд за взятку

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в Белоярский районный суд направлено уголовное дело в отношении ныне отстраненного от исполнения обязанностей начальника отдела тылового обеспечения регионального ГУФСИН.

По версии следствия, фигурант получил взятку в 3 млн 231 тыс. руб. за содействие в заключении госконтракта на поставку продовольствия для учреждений ГУФСИН.