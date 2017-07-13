В Свердловской области бывший сотрудник ГУФСИН отправится под суд за взятку
В Свердловской области перед судом предстанет бывший сотрудник ГУФСИН.
В Свердловской области перед судом предстанет бывший сотрудник ГУФСИН.
Как сообщили Накануне.RU в
По версии следствия, фигурант получил взятку в 3 млн 231 тыс. руб. за содействие в заключении госконтракта на поставку продовольствия для учреждений ГУФСИН.
Отметим, что ежегодно сотрудники собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области изобличают десятки оборотней в погонах, которые отвечают за свои преступления перед законом.