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06:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Стая бродячих собак во Владивостоке едва не растерзала маму с ребенком

По словам женщины, бездомные псы беспокоят район ул. Адмирала Кузнецова.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 июля, PrimaMedia.

Стая бродячих собак накинулась и едва не растерзала маму с ребенком, когда те спускались от дома по ул. Ладыгина, 2 к школе № 66 во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Женщине с сыном чудом удалось избежать травм. По ее словам, бездомные псы беспокоят свои лаем весь район, а вечером и вовсе пройти по району без опаски невозможно.

«На Ладыгина, 2 и Кузнецова — старая Патриса Лумумбы — опять развились бродячие псы. Лай стоит постоянно. А вечером вообще ужас. А ведь еще не зима. Вчера спускались от Ладыгина, 2 к школе № 66, и на нас с сыном накинулись собаки, ребенок верещал и кричал. Я просто спрятала его за свою спину, закрыла ему рот, уши и глаза и ждала, что будет дальше… Я просто не знаю, каким чудом мы смогли уйти и они нас не разорвали. А ребенка я еще долго не могла успокоить, его всего трясло… Господи, когда же появятся организации по отлову бродячих псов!» — рассказала жительница района.

Похожий случай произошел в конце июня на Второй Речке во Владивостоке. Свора бездомных собак напала на женщину с 2-летним ребенком на парковке за ТЦ «Дружба». Свои возмущения молодая мама опубликовала в одной из групп в Instagram, приложив к посту фотографию будки со спящими собаками, однако в ответ пользователи соцсети обрушили на женщину шквал негативных комментариев, обвинив ее в провокации.

Стоит отметить, что проблема бездомных животных актуальна для Владивостока. Бродячие собаки нередко нападают на жителей в разных районах города. Страдают прохожие и от домашних собак. Последний резонансный случай произошел в начале июня, в районе дома по улице Калинина, 115, две агрессивные собаки, которых хозяйка выгуливала без намордников, напали и сильно покусали пожилую женщину и ее маленького питомца. Одна из нападавших собак даже не была в момент нападения на поводке.

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