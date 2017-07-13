Малыш утонул в ванной в Приморье.

Полицейские и следователи СК проводят проверку по факту гибели ребенка в одном из жилых домов в Уссурийске. Как сообщил корреспонденту ИА «Дейта.ру» источник в правоохранительных органах, мальчик 2015 года рождения утонул в ванной, при том. что мать находилась дома.

В ходе проверки было установлено, что 26-летняя женщина играет на саксофоне и работает в оркестре. Придя домой, она оставила маленького сына купаться в ванной, а сама из-за усталости уснула.

В это время в результате несчастного случая ребенок утонул. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.