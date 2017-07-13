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08:24 (мск), источник: Om1.ru

В реке под Омском всплыл труп полностью одетого мужчины

Маловероятно, что человек утонул, когда купался.

Позавчера, 11 июля, дачники СНТ «Надежда» под Омском обнаружили рядом с берегом Оми труп человека. Перепуганные садоводы обратились в правоохранительные органы, которые сейчас проводят проверку.

Как пояснил следователь Омского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Дмитрий Вертохотурцев, причина смерти неизвестного мужчины пока не установлена.

Неизвестный был полностью одет, поэтому вариант, что он утонул, когда купался, маловероятен. Предполагается, что тело находилось в воде не менее 4−5 суток. Сейчас устанавливается личность погибшего и обстоятельства и причины его смерти.

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