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07:19 (мск), источник: СуперОмск

Суд приговорил преподавателя ОмГУПСа за платные оценки по математике

Бывший преподаватель признан виновным в получении взяток и служебном подлоге.

С 20 января по 17 декабря 2016 года обвиняемый получил от студентов Омского государственного университета путей сообщения несколько взяток на общую сумму 13,5 тысяч рублей. Эти деньги студенты передали ему за внесение в их зачетки и в экзаменационные ведомости оценок за экзамен по математике. Фактически же экзамен не проводился.

Суд приговорил математика к штрафу в 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Незаконно полученные средства также взысканы в доход государства.

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