Суд приговорил преподавателя ОмГУПСа за платные оценки по математике

С 20 января по 17 декабря 2016 года обвиняемый получил от студентов Омского государственного университета путей сообщения несколько взяток на общую сумму 13,5 тысяч рублей. Эти деньги студенты передали ему за внесение в их зачетки и в экзаменационные ведомости оценок за экзамен по математике. Фактически же экзамен не проводился.