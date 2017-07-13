Три мешка с мясом оленя и кабана изъяли у жителей СКО
Сейчас полицейским предстоит установить обстоятельства этого дела.
Сейчас полицейским предстоит установить обстоятельства этого дела.
10 июля в области стартовало
«Главная цель — пресечение фактов незаконной охоты, порубки и хищений леса, добычи водных животных, незаконного оборота биологических ресурсов, а также раскрытие экологических преступлений», — рассказал начальник отделения природоохранной полиции МПС ДВД СКО капитан полиции Сергей Липко.
В ходе первых дней операции полицейские выявили факт браконьерства. У жителей Есильского района было изъято мясо диких оленя и кабана. Сотрудники природоохранной полиции обратили внимание на автомашину «Нива». При ее проверке в багажнике были обнаружены три мешка с мясом диких животных. Как пояснил водитель автомашины, мясо они купили у незнакомых людей по пути в областной центр. Других более правдоподобных объяснений у жителя Есильского района не нашлось.
К слову, мужчина несколько лет назад был привлечен к ответственности за браконьерство. Сейчас полицейским предстоит установить обстоятельства этого дела. Сумма ущерба составила более 900 тысяч тенге.
В данное время начато досудебное расследование по факту незаконной охоты, по статье 337 Уголовного кодекса РК, которая предусматривает штраф до 600 тысяч тенге либо арест до 75 суток, а также возмещение ущерба.