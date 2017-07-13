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07:14 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области судят водителя, утопившего в машине трёх человек

Среди погибших было двое подростков. Авария произошла в ночь на 28 мая под Называевском.

В Называевский городской суд поступило уголовное дело 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в гибели трёх человек. Парень утопил в машине своих пассажиров.

Ночью 28 мая молодой человек ехал в автомобиле «ВАЗ-21043» по автодороге «Называевск — Черемновка». В салоне сидели четыре пассажира. По данным полиции, водитель был нетрезв и прав не имел. В районе 12-го километра он не справился с управлением, и «четвёрка» свалилась в кювет.

В кювете была вода. Водитель и ещё один человек смогли выбраться, а 25-летний парень и его 15-летний младший брат вместе с их 17-летним знакомым захлебнулись.

Как сообщает прокуратура Омской области, свою вину водитель признал полностью. Ему грозит до семи лет колонии.

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