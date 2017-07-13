В Красноярске на ходу загорелся автобус, где находились пассажиры

В Красноярске загорелся автобус № 94, внутри которого находились пассажиры. Как сообщают очевидцы, машина загорелась прямо на ходу. Инцидент произошел утром 13 июля на ул. Пограничников.

Все пассажиры были экстренно эвакуированы из салона автобуса. К месту происшествия прибыли пожарные, которые быстро справились с огнем. В МЧС уточняют, что тушением пожара занимались 4 сотрудника спасательных служб и 1 единица техники.

Известно, что пострадавших в результате пожара нет. Причины его возникновения пока выясняются. Если выяснится, что автобус загорелся из-за неисправности, компания-перевозчик будет привлечена к ответственности.