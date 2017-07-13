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07:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге водитель «шестерки» сбил двух пешеходов и скрылся

Его ищут.

Вечером 12 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель ВАЗ-2106 сбил двух пешеходов и скрылся.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, молодые люди 19 и 20 лет перебегали дорогу в неположенном месте, чтобы успеть на маршрутку. Их госпитализировали с переломами и сотрясением мозга.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя «шестерки». Известно, что машина была коричневого цвета. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8 (904)16−53−399 или 02.

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