В Екатеринбурге водитель «шестерки» сбил двух пешеходов и скрылся

Вечером 12 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель ВАЗ-2106 сбил двух пешеходов и скрылся.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, молодые люди 19 и 20 лет перебегали дорогу в неположенном месте, чтобы успеть на маршрутку. Их госпитализировали с переломами и сотрясением мозга.