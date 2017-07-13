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07:42 (мск), источник: VN.ru

С заряженным пистолетом пришел в суд забывчивый новосибирец

С «Макарычем» в сумке заявился в суд житель Новосибирска. Опешившим от такой наглости стражам порядка он объяснил, что забыл про оружие, сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

Инцидент произошел на пропускном пункте главного входа в Заельцовский районный суд, где возле рамок металлодетектора появился гражданин Д. 1982 года рождения. Он заявил, что ему необходимо забрать реквизиты для оплаты задолженности и что у него нет при себе запрещенных для проноса предметов.

Осмотрев сумку посетителя, судебные приставы очень удивились, обнаружив там травматический пистолет МР-79−9ТМ — так называемый «Макарыч», внешне трудно отличимый от боевого пистолета Макарова. Более того, оружие оказалось заряженным, а у его владельца отсутствовала лицензия. Прибывшим на место полицейским мужчина рассказал, что о пистолете в сумке он забыл, а лицензию оставил дома.

Дальнейшую судьбу гражданина Д., который был недавно осужден по ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ), решит суд. За отказ добровольно выложить запрещенные к проносу предметы в отношении гражданина Д. был составлен административный протокол по ст.17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Безответственное отношение владельцев оружия нередко приводит к трагедиям. На днях в Новосибирске произошел еще один инцидент с оружием — 11-летний мальчик убил сверстника из дедушкиного ружья. Пока взрослых не было дома, дети устроили игру в войну, которая завершилась чересчур реалистично.

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