На ул. Энергетиков в Омске на «Волгу» обрушился козырёк подъезда

В городке Нефтяников обрушился козырёк от подъезда пятиэтажки. Инцидент произошёл в ночь на 13 июля, сообщают пользователи соцсетей.

Обрушение козырька дома произошло у дома по адресу ул. Энергетиков, 66А. В этом доме расположены малосемейные квартиры. До инцидента инфраструктура дома находилась в удовлетворительном состоянии. Сейчас работникам УК, которая занимается делами здания, придётся проводить демонтаж оставшейся части козырька и его ремонт.

Припаркованный у подъезда автомобиль «Волга», на который пришёлся удар бетонной плиты, серьёзно пострадал. Пока не сообщается, подлежит ли он восстановлению.

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