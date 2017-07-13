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07:58 (мск), источник: АиФ Омск

На ул. Энергетиков в Омске на «Волгу» обрушился козырёк подъезда

Удар пришёлся на капот автомобиля, от чего тот серьёзно пострадал.

В городке Нефтяников обрушился козырёк от подъезда пятиэтажки. Инцидент произошёл в ночь на 13 июля, сообщают пользователи соцсетей.

Обрушение козырька дома произошло у дома по адресу ул. Энергетиков, 66А. В этом доме расположены малосемейные квартиры. До инцидента инфраструктура дома находилась в удовлетворительном состоянии. Сейчас работникам УК, которая занимается делами здания, придётся проводить демонтаж оставшейся части козырька и его ремонт.

Припаркованный у подъезда автомобиль «Волга», на который пришёлся удар бетонной плиты, серьёзно пострадал. Пока не сообщается, подлежит ли он восстановлению.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи социальной сети справедливо отмечают, что жильцам повезло, что обрушение произошло в ночное время, когда резко сокращается число входящих и выходящих из подъезда жильцов. В результате никто не пострадал.

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