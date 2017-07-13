На ул. Энергетиков в Омске на «Волгу» обрушился козырёк подъезда
Удар пришёлся на капот автомобиля, от чего тот серьёзно пострадал.
Удар пришёлся на капот автомобиля, от чего тот серьёзно пострадал.
В городке Нефтяников обрушился козырёк от подъезда пятиэтажки. Инцидент произошёл в ночь на 13 июля, сообщают пользователи соцсетей.
Обрушение козырька дома произошло у дома по адресу ул. Энергетиков, 66А. В этом доме расположены малосемейные квартиры. До инцидента инфраструктура дома находилась в удовлетворительном состоянии. Сейчас работникам УК, которая занимается делами здания, придётся проводить демонтаж оставшейся части козырька и его ремонт.
Припаркованный у подъезда автомобиль «Волга», на который пришёлся удар бетонной плиты, серьёзно пострадал. Пока не сообщается, подлежит ли он восстановлению.
Пользователи социальной сети справедливо отмечают, что жильцам повезло, что обрушение произошло в ночное время, когда резко сокращается число входящих и выходящих из подъезда жильцов. В результате никто не пострадал.