Четыре человека пострадали в ДТП у села Кондрица
Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло этим утром у села Кондрица. Там столкнулись два легковых авто.
Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло этим утром у села Кондрица. Там столкнулись два легковых авто.
По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. На место происшествия прибыло три кареты скорой помощи.
Пострадавших доставили в больницу. У них диагностировали многочисленные ушибы головы и грудной клетки. Ведётся следствие.