В Иркутской области от гроз возникли два новых природных пожара

«12 июля на землях лесного фонда в Иркутской области силами лесопожарных формирований локализовано два лесных пожара, обнаруженных днем ранее в Качугском районе. Их общая площадь 17 гектаров. Также вчера было обнаружено два новых лесных пожара в Качугском районе, возникших от гроз, на общей площади 7 гектаров. В борьбе с пожарами в Качугском районе работают 45 пожарных десантников», — говорится в сообщении.