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07:44 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области от гроз возникли два новых природных пожара

ИРКУТСК, 13 июл — РИА Новости. Два новых лесных пожара возникли от гроз в среду на землях лесного фонда в Иркутской области, ранее обнаруженные возгорания локализованы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«12 июля на землях лесного фонда в Иркутской области силами лесопожарных формирований локализовано два лесных пожара, обнаруженных днем ранее в Качугском районе. Их общая площадь 17 гектаров. Также вчера было обнаружено два новых лесных пожара в Качугском районе, возникших от гроз, на общей площади 7 гектаров. В борьбе с пожарами в Качугском районе работают 45 пожарных десантников», — говорится в сообщении.

На землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» 12 июля ликвидирован один пожар на площади 170 гектаров, еще один очаг локализован на площади 1 тысяча гектаров. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров нет.

Чрезвычайный V класс пожарной опасности прогнозируется в четверг в Жигаловском и Эхирит-Булагатском районах.

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