Двоим участникам потасовки в акимате Сатпаева дали по 5 суток

«Только что кончился суд, дали 5 суток ареста. Обвинили в нарушении покоя заместителя акима города Сатпаева АйгульТулендиной. Оказывается, заранее у нее надо получить разрешение на интервью», — написал первым о решении Сатпаевского городского суда на своей странице в Facebook Берик Жагипаров.
В пресс-службе суда корреспонденту NUR.KZ пояснили, что аналогичное решение об административном аресте сроком на 5 суток было вынесено и в адрес общественника Аскара Кошанова.
«Сатпаевский городской суд рассмотрел в открытом заседании гражданское дело в отношении Аскара Кошанова и Берика Жагипарова. Судья Исабаев принял решение признать Кошанова виновным по статье 434 часть 1 КоАП, то есть “Мелкое хулиганство” и подвергнуть взысканию в виде административного взыскания сроком на 5 суток. Такое же решение принято в отношении Жагипарова. Иск поступил из ОВД города Сатпаев», — сообщили в ведомстве.
Также в суде добавили, что постановление может быть обжаловано и опротестовано в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.
Напомним, видеозапись с потасовкой, снятой в акимате города Сатпаев опубликовал гражданский активист Андрей Цуканов. Позже инцидент прокомментировала пресс-служба акима Карагандинской области.
Согласно данным ведомства, конфликт произошел 11 июля 2017 года в здании акимата города Сатпаев во время проведения личного приема заместителем акима Толендиной.
«Поводом для конфликта послужило требование сотрудников акимата о прекращении видеосъемки и соблюдении порядка проведения личного приема граждан в здании акимата. Граждане Жагипаров Б., Граждане Жагипаров Б., Цуканов А. проигнорировали данное требование, после чего произошел сам конфликт», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, согласно официальной версии, в результате конфликта пострадала беременная сотрудница акимата. Она госпитализирована в городскую больницу с угрозой выкидыша.