Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Украина разделится на два-три псевдогосударства – эксперт
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8ДТП в Баварии
07:48 (мск), источник: Nur.kz

Двоим участникам потасовки в акимате Сатпаева дали по 5 суток

Сатпаевский городской суд вынес решение об административном аресте двоих участников конфликта, который произошел в акимате. Гражданским активистам Аскару Кошанову и Берику Жагипарову дали по 5 суток, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Nur.kz

«Только что кончился суд, дали 5 суток ареста. Обвинили в нарушении покоя заместителя акима города Сатпаева АйгульТулендиной. Оказывается, заранее у нее надо получить разрешение на интервью», — написал первым о решении Сатпаевского городского суда на своей странице в Facebook Берик Жагипаров.

В пресс-службе суда корреспонденту NUR.KZ пояснили, что аналогичное решение об административном аресте сроком на 5 суток было вынесено и в адрес общественника Аскара Кошанова.

«Сатпаевский городской суд рассмотрел в открытом заседании гражданское дело в отношении Аскара Кошанова и Берика Жагипарова. Судья Исабаев принял решение признать Кошанова виновным по статье 434 часть 1 КоАП, то есть “Мелкое хулиганство” и подвергнуть взысканию в виде административного взыскания сроком на 5 суток. Такое же решение принято в отношении Жагипарова. Иск поступил из ОВД города Сатпаев», — сообщили в ведомстве.

Также в суде добавили, что постановление может быть обжаловано и опротестовано в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Напомним, видеозапись с потасовкой, снятой в акимат­е города Сатпаев опубликовал гражданский активист Андрей Цуканов. Позже инцидент прокомментировала пресс-­служба акима Карагандинской области.

Согл­асно данным ведомства, конфликт произошел­ 11 июля 2017 года в здании акимата город­а Сатпаев во время проведения личного при­ема заместителем акима Толендиной.

«Поводом для конфликта послужило требован­ие сотрудников акимата о прекращении виде­осъемки и соблюдении порядка проведения л­ичного приема граждан в здании акимата. Г­раждане Жагипаров Б., Г­раждане Жагипаров Б., Цуканов­ А. проигнорировали данное требование, по­сле чего произошел сам конфликт», — сообщ­или в пресс-службе.

Кроме того, согласно официальной версии, ­в результате конфликта пострадала беремен­ная сотрудница акимата. Она госпитализирована в городскую больницу с угрозой выкид­ыша.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сиви Махмуди решила назвать свой Lounge Bar именем сына (фото)
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь