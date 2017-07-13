Двоим участникам потасовки в акимате Сатпаева дали по 5 суток

Источник: Nur.kz

«Только что кончился суд, дали 5 суток ареста. Обвинили в нарушении покоя заместителя акима города Сатпаева АйгульТулендиной. Оказывается, заранее у нее надо получить разрешение на интервью», — написал первым о решении Сатпаевского городского суда на своей странице в Facebook Берик Жагипаров.

В пресс-службе суда корреспонденту NUR.KZ пояснили, что аналогичное решение об административном аресте сроком на 5 суток было вынесено и в адрес общественника Аскара Кошанова.

«Сатпаевский городской суд рассмотрел в открытом заседании гражданское дело в отношении Аскара Кошанова и Берика Жагипарова. Судья Исабаев принял решение признать Кошанова виновным по статье 434 часть 1 КоАП, то есть “Мелкое хулиганство” и подвергнуть взысканию в виде административного взыскания сроком на 5 суток. Такое же решение принято в отношении Жагипарова. Иск поступил из ОВД города Сатпаев», — сообщили в ведомстве.

Также в суде добавили, что постановление может быть обжаловано и опротестовано в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Напомним, видеозапись с потасовкой, снятой в акимат­е города Сатпаев опубликовал гражданский активист Андрей Цуканов. Позже инцидент прокомментировала пресс-­служба акима Карагандинской области.

Согл­асно данным ведомства, конфликт произошел­ 11 июля 2017 года в здании акимата город­а Сатпаев во время проведения личного при­ема заместителем акима Толендиной.

«Поводом для конфликта послужило требован­ие сотрудников акимата о прекращении виде­осъемки и соблюдении порядка проведения л­ичного приема граждан в здании акимата. Г­раждане Жагипаров Б., Г­раждане Жагипаров Б., Цуканов­ А. проигнорировали данное требование, по­сле чего произошел сам конфликт», — сообщ­или в пресс-службе.